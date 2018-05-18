Киев поддержал: призвавший взорвать Крымский мост сообщил о звонке Климкина

Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин позвонил предложившему взорвать Крымский мост американскому журналисту Тому Рогану и пообещал ему свою поддержку в случае «давления» со стороны России. Об этом Роган написал на своей странице в Twitter.

«Только что состоялся отличный разговор с министром Климкиным. Он сказал, что украинский народ поддерживает мою статью, а Украина поможет мне если Россия попытается отправить меня в «Черный дельфин» (исправительная колония для пожизненно осужденных в Оренбургской области)», — заявил Роган.

Напомним, 15 мая — в день торжественного открытия автодорожной части Крымского моста — Том Роган опубликовал в издании Washington examiner статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

На подобные призывы с резким осуждением отреагировали в Кремле, МИД РФ, Совете Федерации и Государственной думе. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналиста.

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