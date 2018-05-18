Высший советник КНР встретился с замглавы Национального собрания Франции

Пекин, , 07:53 — REGNUM Высший политический советник Китая Ван Ян встретился 17 мая в Пекине с заместителем главы Национального собрания Франции Кэрол Боннард, сообщает агентство Синьхуа.

Председатель Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (CPPCC) Ван Ян призвал стороны претворить в полном объеме в жизнь договоренности, достигнутые ранее лидерами двух стран, укрепив сотрудничество по международным делам на взаимовыгодных условиях. Боннард, в свою очередь, отметила, что Франция придает огромную важность отношениям с Китаем и готова вывести их на новую высоту.

Напомним, что в феврале 2017 года Китай и Франция подписали ряд соглашений в сферах ядерной энергетики, а также договорились налаживать сотрудничество в сферах гражданской авиации, сельского хозяйства, медицины и здравоохранения.

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