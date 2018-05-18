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Президент Сербии заявил о поддержке России в связи с санкциями

Политика

Белград никогда не присоединится к санкциям ЕС в отношении России

Белград, 18 мая 2018, 07:49 — REGNUM  Сербия никогда не присоединится к санкционной войне против России поскольку дорожит дружбой с ней, заявил 17 мая президент страны Александр Вучич в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

«Я постоянно заявляю, что мы никогда не присоединимся к санкциям Европейского союза против Российской Федерации», — сказал он.

Он добавил, что испытывает огромное уважение к президенту России Владимиру Путину, потому что тот оказал необходимое внимание при решении некоторых проблем. Белград, по его словам, предпочитает оставаться нейтральным, поскольку членство в НАТО вызовет разногласия с Россией.

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