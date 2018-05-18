Суд Испании обвинил Евросоюз в косвенном нарушении европейских ценностей

Мадрид, , 07:45 — REGNUM Верховный суд Испании осудил позицию стран Европейского союза, на территории которых находятся каталонские политики, преследуемые испанской судебной системой, пишет газета ABC 18 мая.

Суд направил послание властям Евросоюза, в котором утверждает, что пребывание в странах ЕС преследуемых по закону лидеров сепаратистского движения увеличивает риск побега для тех, кто находится под следствием в Испании.

Суд признает «доверие, которое заслуживают системы международного судебного сотрудничества, созданные в рамках ЕС», но подчеркивает, что они предназначены «не для оценивания действий судебных органов стран-партнеров, а для повышения гибкости совместной работы», основанной на признании судебных решений, взаимном доверии и уважении.

Он напоминает, что расследуемые преступления в случае успеха привели бы к изменениям в политической структуре ЕС и к нарушению европейских ценностей.

Напомним, суд Испании расследует действия 25 каталонских политиков, девять из которых на данный момент содержатся под арестом. Им вменяется в вину подготовка мятежа и растрата государственных средств.

Самый известный из беглецов, бывший председатель Женералитета Карлес Пучдемон, находится на территории Германии.

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