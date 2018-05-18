Главы МИД США и Южной Кореи провели экстренные переговоры

Сеул, , 07:45 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва провели экстренные переговоры, сообщает 18 мая Al Jazeera.

Причиной незапланированных переговоров глав внешнеполитических ведомств стала возможность срыва встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и его американского коллеги Дональда Трампа, запланированной на 12 июня 2018 года.

Напомним, 17 мая стало известно об отмене встречи министров иностранных дел Северной Кореи и Южной Кореи по инициативе Пхеньяна. Причиной тому стали совместные военные учения Вашингтона и Сеула. Также под вопросом оказалась встреча Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре.

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