Госсекретарь США обсудил «угрозу» от «Северного потока — 2» с МИД Швеции

Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил строительство трубопровода «Северный поток — 2» с министром иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, сообщил представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

В ходе беседы стороны затронули вопросы, вызывающие «взаимную озабоченность». В частности, речь шла «об угрозе, которую представляет трубопровод «Северный поток — 2» для энергетической безопасности Европы».

По словам Науэрт, дипломаты также обменялись мнениями по поводу «борьбы с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Госсекретарь США поблагодарил власти Швеции за поддержку гражданам США в Северной Корее — Швеция через свое посольство представляла интересы США в КНДР.

Ранее в апреле после утверждения на пост госсекретаря Помпео заявил, что «с нетерпением ожидает участия в дискуссиях по поводу «Северного потока — 2». По его мнению, этому проекту нужна альтернатива.