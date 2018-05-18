Что обсудят на переговорах в Сочи Путин и Меркель

Сочи, Краснодарский край, , 07:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет в Сочи переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча пройдет сегодня, 18 мая. В ходе переговоров политики намерены обсудить вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику. В частности, планируется, что Путин и Меркель обсудят иранскую сделку, сирийское урегулирование, украинский кризис и другие темы международной повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая Башар Асад прилетел на несколько часов в Сочи, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. В ходе разговора российский лидер подчеркнул, что находящиеся в Сирии иностранные войска должны покинуть Арабскую Республику. Стороны также договорились продолжить совместные усилия по политическому урегулированию в Сирии

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