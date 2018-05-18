Украина готова разрешить Польше проводить эксгумационные работы

Киев, , 07:40 — REGNUM Украина готова снять мораторий на эксгумацию останков польских солдат, сообщает17 мая пресс-служба президента Украины Петра Порошенко.

Согласно сообщению, в ходе встречи заместителя главы администрации Порошенко Константина Елисеева и руководителя канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского обе стороны подтвердили, что мораторий на поисково-эксгумационные работы на территории Украины должен быть снят. Также обе страны договорились об укреплении стратегического партнерства.

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Напомним, между Польше и Украиной существует конфликт из-за исторического разногласия: Варшава считает украинских коллаборационистов преступниками, а Киев — «национальными героями». Также Украина препятствует проведению эксгумации останков польских солдат на своей территории.

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