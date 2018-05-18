Дональд Трамп встретился со спецпосланником Си Цзиньпина в Белом доме

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме со спецпосланником председателя КНР Си Цзиньпина и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, чтобы обсудить двусторонние отношения, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Целью визита Лю Хэ стало налаживание всестороннего экономического диалога с США. По его словам, отношения между странами достигли важного позитивного прогресса, и Китай надеется сотрудничать с США с целью преодоления всех экономических и торговых вопросов на принципах взаимоуважения, равенства и двусторонней выгоды.

Со своей стороны, Трамп отметил, что народы обеих стран переживают возвышенный момент развития отношений при высоком рыночном потенциале для сотрудничества. В частности, страны должны ставить, по словам Трампа своим приоритетом наращивание сотрудничества и инвестиций в сфере энергетики, промышленности и торговли сельскохозяйственной продукцией, не забывая про этом взаимодействовать по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности.

Напомним, что в настоящее время продолжается так называемая «торговая война» между США и Китаем. Обострения противоречий между странами состоялось после 9 марта, когда власти США анонсировали заградительные пошлины на ряд продукции, включая алюминий и сталь, что было оценено Китаем, как «торговая агрессия» против его экономических интересов.

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