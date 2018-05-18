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«Торговая война»: СМИ узнали об уступке Китая перед США

Политика

«Торговая война» между США и Китаем началась после того, как Вашингтон ввел заградительные пошлины на ряд импортных китайских товаров

Вашингтон, 18 мая 2018, 07:38 — REGNUM  Представители руководства Китая, прибывшие на переговоры в Вашингтон, предложили американскому лидеру Дональду Трампу пакет мер, которые помогут сократить дефицит торгового баланса между странами на сумму до $200 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с инициативой источники в Белом доме.

«Китай предложил президенту США Дональду Трампу пакет торговых мер», — передает вещатель.

По данным агентства, в числе предложений Китая — отмена тарифов на некоторые виды продукции, а также увеличение числа закупаемых в США товаров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «торговая война» между США и Китаем началась после того, как Вашингтон ввел заградительные пошлины на ряд импортных китайских товаров.

Официальный Пекин ответил зеркально, что вызвало возмущение у Белого дома.

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Торговая война между Китаем и США
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