«Торговая война»: СМИ узнали об уступке Китая перед США

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Представители руководства Китая, прибывшие на переговоры в Вашингтон, предложили американскому лидеру Дональду Трампу пакет мер, которые помогут сократить дефицит торгового баланса между странами на сумму до $200 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с инициативой источники в Белом доме.

«Китай предложил президенту США Дональду Трампу пакет торговых мер», — передает вещатель.

По данным агентства, в числе предложений Китая — отмена тарифов на некоторые виды продукции, а также увеличение числа закупаемых в США товаров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «торговая война» между США и Китаем началась после того, как Вашингтон ввел заградительные пошлины на ряд импортных китайских товаров.

Официальный Пекин ответил зеркально, что вызвало возмущение у Белого дома.

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