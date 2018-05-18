Планов «опустошить» КНДР как Ливию у США нет — Трамп

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона нет планов по свержению лидера КНДР Ким Чен Ына подобно тому, как это произошло в Ливии с лидером страны Муаммаром Каддафи. Об этом Трамп заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

По его словам, ливийская модель — совершенно не та модель, о которой США думают в отношении КНДР.

«Мы опустошили Ливию, эта страна была опустошена», — сказал Трамп, отметив, что сделки, предусматривавшей сохранение власти Муаммаром Каддафи тогда не было.

Однако, если «сделка» с Ким Чен Ыном не будет заключена, то «ливийский сценарий» развития событий возможен. Говоря о подготовке к встрече с главой КНДР, Трамп отметил, что Пхеньян разговаривает с Вашингтоном «как ни в чем не бывало».

Ранее первая в истории встреча глав США и КНДР вновь оказалась под угрозой: Пхеньян выразил недовольство словами советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона о том, что ядерное разоружение КНДР следует провести «по ливийскому сценарию».

До этого власти КНДР возмутились начавшимися совместными южнокорейско-американскими военными учениями.