«85х85»: далеко идущие планы алтайского губернатора

Барнаул, , 07:30 — REGNUM Осенью 2018 года Алтайскому краю исполнится 80 лет. Как и в предыдущий юбилей — 75-летие — в регионе реализуется губернаторская программа, в соответствии с которой в течение пяти лет власти строят, реконструируют или ремонтируют социально значимые объекты. Причем их число равно количеству юбилейных лет, исполнившихся региону. Отсюда и название: «75×75» и «80×80» соответственно. Но ещё в январе 2017 года глава Алтайского края Александр Карлин заявил, что его программа будет продолжена, а сейчас подтвердил свои намерения, дав старт программе «85×85», посвящённой 85-летию Алтайского края. Любопытно, что срок полномочий губернатора истекает осенью 2019 года, задолго до окончания объявленной программы.

Поэтому не исключено, что Александр Карлин намеревается избраться вновь. В правительстве Алтайского края эту тему никак не комментируют, зато активно информируют о ходе реализации программ «80×80» и «85×85». Накануне, 18 мая, глава региона побывал в Родинском районе, который в информации на официальном сайте властей назван «наглядной иллюстрацией эффективности реализации юбилейных губернаторских программ». На этой территории по программе «75×75» реконструировали центральную районную больницу (теперь она соответствует всем современным требованиям к медучреждениям). По программе «80×80» там отремонтировали школу №1 и построили корпус для начальных классов. По программе «85×85» отремонтируют ещё одну школу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году Александру Карлину исполнится 66 лет. Он родился в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В должности главы администрации Алтайского края трудится с 2005 года. Тогда его назначил президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова. С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. С момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру. Так что, скорее всего, он ею воспользуется.

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