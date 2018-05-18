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СМИ: Меркель не поддалась на «давление» Трампа по «Северному потоку — 2»

Политика

Власти США, которые видят в «Северном потоке — 2» угрозу своим национальным интересам и опасность сближения РФ с ЕС, пытаются сорвать строительство проекта

Вашингтон, 18 мая 2018, 07:23 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся в апреле текущего года в Вашингтоне встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель просил Берлин отказаться от поддержки строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников Германии, США и ЕС.

По данным издания, взамен глава Белого дома готов был начать переговоры по новому торговому соглашению с Европейским союзом.

Источники газеты отмечают, что канцлер Германии не поддалась на «давление» президента США по строительству газопровода.

В ответ Меркель заявила Трампу, что Брюссель может пойти на более тесное сотрудничество с США в газовой сфере, в случае если Белый дом США откажется от пошлин на алюминий и сталь, отмечают источники.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США, которые видят в «Северном потоке — 2» угрозу своим национальным интересам и опасность сближения РФ с ЕС, пытаются сорвать строительство проекта.

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Северо-европейский газопровод
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