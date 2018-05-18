Погиб как герой: в Донбассе соболезнует родным и близким Олега Мамиева

Донецк, , 07:25 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев («Мамай»), сообщает Межрегиональная общественная организация «Союз добровольцев Донбасса».

Олег Мамиев приехал в Донбасс в 2014 году, воевал в бригаде «Восток», участвовал во многих боевых операциях. Перейдя в интернациональную бригаду «Пятнашка», стал ее командиром. Батальон обороняет одно из самых опасных направлений на окраине Донецка, а «Мамай» все время находился на передовой вместе со своими бойцами.

«Союз добровольцев Донбасса выражает соболезнования родным и близким Олега Мамиева, военнослужащим его подразделения, всей Республике, которая лишилась своего храброго защитника, одного из лучших», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 мая «Мамай» был тяжело ранен на передовой, после чего его доставили в госпиталь. Комбат получил осколочное ранение в голову, живот и грудь. Врачи не смогли спасти раненого, Олег Мамиев умер на операционном столе.

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