Порошенко продлил санкции против граждан России

Киев, , 07:24 — REGNUM Санкции против российских компаний и жителей продлил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 18 мая УНИАН.

Согласно сообщению, Порошенко подписал соответствующее решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Президентский указ продляет старые и вводит ряд новых санкций против юридических и физических лиц Украины действием на три года.

Под ограничения попали также лица, против которых были введены санкции США и ЕС.

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Напомним, в 2014 году в результате референдума Крым отделился от Украины и вошел в состав РФ. Киев назвал это «оккупацией» полуострова, а украинские международные «партнеры» в ответ ввели санкции против России.

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