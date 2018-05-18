Гватемала потребовала расследовать смерть журналиста от рук вандалов

Гватемала, , 07:19 — REGNUM Министерство иностранных дел Гватемалы потребовало расследовать смерть журналиста Эдуардо Джесси Шпиглера, погибшего в ходе беспорядков в Никарагуа. Соответствующее требование опубликовано на официальном сайте ведомства 17 мая.

Гватемала просит власти Никарагуа «провести соответствующие расследования с целью выяснения инцидента и определить ответственных». Также министерство выражает соболезнования семье погибшего репортера.

Правительство Гватемалы обращается к братской стране с требованием «проложить путь к консенсусному решению» и «поручиться за восстановление стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, телерепортер Шпиглер, снимавший сюжет о беспорядках в Никарагуа, погиб в столице в результате обрушения искусственного металлического дерева. Декоративная конструкция весом около 8 тонн была расшатана сотней вандалов. Напомним, антиправительственные протесты в Никарагуа продолжаются с 18 апреля.

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