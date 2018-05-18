Минфин опроверг отправку предложений о повышении пенсионного возраста

Москва, , 07:13 — REGNUM Министерство финансов России не направляло в правительство предложений о повышении пенсионного возраста. Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что Минфин якобы предложил варианты реформы, сообщает RT.

В министерстве отметили, что реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий. Это будет делаться в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года.

В настоящее время в ведомстве просчитывают различные идеи по изменению пенсионной системы.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Минфин направил в правительство свой вариант предложения по повышению пенсионного возраста. В предложении Минфина речь идет о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин.

Свое предложение отправил и Минтруд. В нем выход на пенсию для мужчин предлагается тоже в 65 лет, а для женщин — в 60.

Кроме того, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что перспективы повышения пенсионного возраста на совещании с правительством намерен обсудить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.