Успехи сирийской армии и конституция — о чем говорили Путин и Асад

Сочи, Краснодарский край, , 07:18 — REGNUM В ходе переговоров президента России Владимира Путина с сирийским лидером Башаром Асадом стороны договорились продолжить совместные усилия по политическому урегулированию в Сирии. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин поздравил Асада со значительными успехами сирийской армии в борьбе с террористами, а тот, в свою очередь, сообщил, что принял решение направить в ООН членов делегации для формирования конституционного комитета, который должен работать над Конституцией Сирии.

Напомним, 17 мая Башар Асад прилетел на несколько часов в Сочи, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Владимир Путин подчеркнул в ходе разговора, что иностранные войска, которые находятся на сегодняшний день в Сирии, должны будут покинуть Арабскую Республику.

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