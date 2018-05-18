Связался с террористами: в Ираке казнят российского гражданина

Багдад, , 06:00 — REGNUM Смертный приговор вынесен российскому гражданину за причастность к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет The Daily Star.

Соответствующее решение вынес иракский суд. Известна фамилия осужденного — некто Хассанов.

Напомним, Ирак — это одна из стран, в которых в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернуло свою террористическую деятельность.

Уровень терроризма в этой стране значительно вырос еще до появления ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — после американского вмешательства и убийства президента страны Саддама Хусейна.

В декабре 2017 года Багдад объявил об окончании войны с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но с терроризмом теперешним властям Ирка покончить пока не удалось.

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