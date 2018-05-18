На северо-западе Афганистана убиты девять человек

Кабул, , 05:26 — REGNUM Девять человек погибли на северо-западе Афганистана от рук террористов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает афганское агентство Pajhwok.

Уточняется, что жертвами талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали участники местного ополчения. Они погибли в ходе боестолкновений в ночь на 16 мая в одном из районов уезда Ширин Тагаб (провинция Фарьяб, Афганистан).

Напомним, в Афганистане идет так называемое весеннее наступление талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 мая талибы («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали штурм афганского города Фарах.

Читайте подробнее: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) штурмует город в Афганистане