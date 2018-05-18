Министры обороны США и Японии обсудят ситуацию в Корее

Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис планирует в июне посетить Японию для встречи со своим коллегой Ицунори Онодэрой, сообщает Kyodo.

Встреча будет посвящена ситуации на Корейском полуострове и должна состояться, по сведениям Kyodo, после встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Кима Чен Ына. Не исключено, что состоится и встреча глав США и Японии, подчеркивает издание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля президент США Дональд Трамп обсудил в руководством Южной Кореи и Японии предстоящие переговоры с главной КНДР Ким Чен Ыном.

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