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Министры обороны США и Японии обсудят ситуацию в Корее

Политика

Но только после встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Вашингтон, 18 мая 2018, 05:01 — REGNUM  Министр обороны США Джеймс Мэттис планирует в июне посетить Японию для встречи со своим коллегой Ицунори Онодэрой, сообщает Kyodo.

Встреча будет посвящена ситуации на Корейском полуострове и должна состояться, по сведениям Kyodo, после встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Кима Чен Ына. Не исключено, что состоится и встреча глав США и Японии, подчеркивает издание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце апреля президент США Дональд Трамп обсудил в руководством Южной Кореи и Японии предстоящие переговоры с главной КНДР Ким Чен Ыном.

Читайте ранее в этом сюжете: «Всё идёт хорошо»: Трамп обсудил с Муном и Абэ встречу с Ким Чен Ыном

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Отношения США с лояльным Востоком: Япония, Южная Корея
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