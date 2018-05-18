Пятница, 18 Мая 2018 года
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Дипломаты из России и ЮАР обсудили сотрудничество в рамках БРИКС

Политика

Особое внимание было уделено стратегическому партнерству в БРИКС

Москва, 18 мая 2018, 04:36 — REGNUM  Состоялась встреча замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с послом ЮАР в Москве Сибанда-Туси, сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи дипломаты обсудили подготовку к грядущему в июле саммиту БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). Кроме того, обуждалось взаимодействие в БРИКС по направлениям безопасности, экономики и культурно-гуманитарных контактов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая ЮАР отозвало своего посла из Израиля из-за массовых убийств палестинцев израильскими военными.

Читайте ранее в этом сюжете: ЮАР отзывает посла из Израиля

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