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В Арктику отправят сверхзвуковые Ту-160

Политика

Планируем перелететь в Анадырь

Москва, 18 мая 2018, 04:00 — REGNUM  Бомбардировщики Ту-160 будут направлены в Арктику для защиты российских границ, заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью газете «Красная звезда».

Отвечая на вопрос, о расширение географии и масштабов задач по защите границ, Кобылаш сказал:

«В прошлом году Ту-22М3 впервые выполняли посадки и в Анадыре, и в Воркуте. В этом году планируем перелететь в Анадырь еще и самолетами Ту-160».

По его словам, Арктика — стратегически важный регион, поскольку он «позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении». Кобылаш отметил, что растут требования к командованию дальней авиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Минобороны РФ заявили, что ракетоносцы Ту-95 МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Арктики.

Читайте ранее в этом сюжете: Над Арктикой: Ту-95МС и Ту-142 выполнили плановые полеты

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Военно-воздушные силы
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