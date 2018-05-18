Маккейн: американцы заслуживают лучшего правительства

Вашингтон, , 03:53 — REGNUM Вашингтон не дает гражданам США то правительство, которое они заслуживают, заявляет сенатор Джон Маккейн в конце документального биографического фильма, сообщает Associated Press.

Кроме того, Маккейн заявляет, что сделает все возможное, чтобы победить свою болезнь — рак мозга.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, помощница президента США Келли Садлер заявила, что мнение Маккейна насчет канидадата на пост главы ЦРУ «можно не учитывать, потому что он все равно скоро умрет».

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