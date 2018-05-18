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Президент Польши поделился своим взглядом на Трампа

Политика

«Дональд Туск не польский политик, а европейский»

Нью-Йорк, США, 18 мая 2018, 03:39 — REGNUM  Польский президент Анджей Дуда выразил несогласие с мнением главы Совета Евросоюза Дональдом Туском насчет нынешнего президента США, сообщает Associated Press.

«Для меня, как для президента Польши, самое главное — сохранить евроатлантические связи в хорошем состоянии», — заявил Дуда, отметив, что это является самой важной повесткой дня для Польши.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 мая сотрудники агентства внутренней безопасности Польши арестовали гражданку России по обвинению в «антипольской деятельности».

Читайте ранее в этом сюжете: Польша высылает гражданку России, которая вела «гибридную войну»

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