«Фильм ужасов»: Как Трамп, порвав с Ираном, «помог» Сирии

Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) помог Сирии, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

По итогам переговоров с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО, глава Соединенных Штатов заявил, что СВПД (в США его называют ядерной сделкой) было благом для Сирии. Встреча состоялась 17 мая.

«Я думаю, мы помогли Сирии, выйдя из иранской сделки, которая была ужасной сделкой для США и всего мира», — сказал Трамп.

Глава США считает, что теперь в Сирии станет лучше. То, что сейчас происходит там — «просто фильм ужасов». По словам Трампа, он считает сирийцев «прекрасным народом».

Напомним, выход США из СВПД обсуждается уже десять дней. Вашингтон мотивировал свой выход тем, что хочет лишить Иран возможности получить ядерное оружие.

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