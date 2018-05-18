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Под Донецком: погиб комбат «Пятнашки» «Мамай»

Политика

Командир «Пятнашки» умер на операционном столе

Под Донецком: погиб комбат «Пятнашки» «Мамай»
Траурные свечи

Донецк, 18 мая 2018, 03:04 — REGNUM  Командир 2-го батальона спецназа ДНР (Интернациональная бригада «Пятнашка») Олег Мамиев («Мамай») погиб под Донецком, сообщает ИА «Новороссия».

Уточняется, что вечером 17 мая «Мамай» был тяжело ранен на передовой, после чего его доставили в госпиталь. Комбат получил осколочное ранение в голову, живот и грудь.

Врачи не смогли спасти раненого: «Мамай» умер на операционной столе.

Напомним, в феврале 2018 года «Мамай» был награжден Ордена Республики ДНР. Как сообщили в Союзе Добровольцев Донбасса, «Мамай» зарекомендовал себя как грамотный командир и отличный товарищ.

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Война в Донбассе
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