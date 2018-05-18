В Госдуме предложили жестче наказывать за распространение лжи

Москва, , 02:44 — REGNUM Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за неисполнение судебных решений прекратить распространение недостоверной информации, был внесен в Государственную думу РФ 17 мая, сообщает официальный сайт Госдумы.

Законопроект гласит, что уголовная ответственность должна использоваться лишь как крайняя мера, если административными способами не удается прекратить распространение ложной информации.

В целом законопроект вносит поправку в ст. 315 УК РФ, подразумевающую административную ответственность для физических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта депутаты фракции ЛДПР предложили повысить требования к кандидатам в президенты России.

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