Адекватны ли народные избранники? «Единая Россия» оценит своих депутатов

Москва, , 02:34 — REGNUM Система оценки для депутатов партии «Единая Россия», позволяющая понять, как они ведут работу, будет предложена на партийной конференции, которая состоится 21 мая, заявил журналистам Андрей Турчак, секретарь генсовета партии.

«Будет предложено оценивать не только их активность в ходе региональных недель, если речь идет о депутатах Госдумы, или в ходе приема граждан, которые проводят депутаты всех уровней», — сказал Турчак.

Представитель партии заявил, что на первом месте — наличие связи депутата с избирателями после выборов: выполняет ли народный избранник «наказы» и следует ли предвыборной программе. Важным критерием также является «моральный облик депутата».

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