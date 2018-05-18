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Трамп пообещал Киму «сильную защиту», власть и богатство

Политика

После отказа от ядерного оружия

Трамп пообещал Киму «сильную защиту», власть и богатство
Bwag
Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Граффити. Вена

Вашингтон, 18 мая 2018, 01:34 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «очень сильную защиту» в случае его отказа от ядерного оружия, 17 мая передает агентство Reuters.

«Он останется, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богатой… Но мы не можем позволить этой стране иметь ядерное оружие. Мы просто не можем этого сделать», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 мая президент Трамп напомнил Северной Корее о «ливийской модели» — президент США заявил, что она может быть применена к КНДР, если не удастся прийти к соглашению.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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