Трамп пообещал Киму «сильную защиту», власть и богатство

Вашингтон, , 01:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал лидеру КНДР Ким Чен Ыну «очень сильную защиту» в случае его отказа от ядерного оружия, 17 мая передает агентство Reuters.

«Он останется, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богатой… Но мы не можем позволить этой стране иметь ядерное оружие. Мы просто не можем этого сделать», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 мая президент Трамп напомнил Северной Корее о «ливийской модели» — президент США заявил, что она может быть применена к КНДР, если не удастся прийти к соглашению.

Читайте также: Трамп: «ливийский сценарий» возможен в КНДР