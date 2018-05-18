В Совфеде прокомментировали арест Кирилла Вышинского

Москва, , 01:07 — REGNUM Арест главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского назвал полным безобразием первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, 17 мая сообщает RT.

Джабаров подчеркнул, что арест Вышинского Россия не оставит без внимания и будет требовать его немедленного освобождения. Также Джабаров добавил, что вменять журналисту государственную измену — «последнее дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая Кирилл Вышинский был арестован на 60 дней Херсонским областным судом.

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