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В Совфеде прокомментировали арест Кирилла Вышинского

Политика

«Они ищут человеческий материал для обмена на граждан Украины, сидящих у нас по закону»

Москва, 18 мая 2018, 01:07 — REGNUM  Арест главы «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского назвал полным безобразием первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, 17 мая сообщает RT.

Джабаров подчеркнул, что арест Вышинского Россия не оставит без внимания и будет требовать его немедленного освобождения. Также Джабаров добавил, что вменять журналисту государственную измену — «последнее дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая Кирилл Вышинский был арестован на 60 дней Херсонским областным судом.

Читайте ранее в этом сюжете: Херсонский областной суд арестовал главу «РИА Новости Украины» Вышинского

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Захват СБУ главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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