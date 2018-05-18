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Доигрался: СК РФ завел уголовное дело против автора экстремистской статьи

Политика

По статье 205 Уголовного кодекса России — «Террористический акт»

Москва, 18 мая 2018, 00:48 — REGNUM  Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Тома Рогана, автора статьи с призывами к взрыву Крымского моста в Washington Examiner, 17 мая сообщает официальный портал ведомства.

СК РФ уже назначил психолого-лингвистическую экспертизу статьи для выявления обстоятельств этого преступления. Журналисту вменяется ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич призвал Следственный комитет проверить статью в Washington Examiner на экстремизм.

Читайте ранее в этом сюжете: За призывы разбомбить Крымский мост следует возбудить дело — Клинцевич

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Крымский мост: постройка и функционирование
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