Доигрался: СК РФ завел уголовное дело против автора экстремистской статьи

Москва, , 00:48 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Тома Рогана, автора статьи с призывами к взрыву Крымского моста в Washington Examiner, 17 мая сообщает официальный портал ведомства.

СК РФ уже назначил психолого-лингвистическую экспертизу статьи для выявления обстоятельств этого преступления. Журналисту вменяется ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич призвал Следственный комитет проверить статью в Washington Examiner на экстремизм.

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