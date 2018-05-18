Пятница, 18 Мая 2018 года
02:30:43 МСК

Трамп: переговоры с Кимом — «совсем другое дело»

Политика

Не то, что с Каддаффи

Трамп: переговоры с Кимом — «совсем другое дело»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Вашингтон, 18 мая 2018, 00:59 — REGNUM  Переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном имеют иные перспективы, чем переговоры с Каддаффи, заявил президент США Дональд Трамп, 17 мая сообщает Bloomberg.

«Он [Ким Чон Ын] останется в своей стране, продолжит ей руководить. Его страна будет очень богатой, а люди — необычайно трудолюбивы», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США предполагают «ливийскую модель» ядерного разоружения КНДР только в случае провала мирных переговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: «ливийский сценарий» возможен в КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и КНДР
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить