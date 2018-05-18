Трамп: переговоры с Кимом — «совсем другое дело»

Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном имеют иные перспективы, чем переговоры с Каддаффи, заявил президент США Дональд Трамп, 17 мая сообщает Bloomberg.

«Он [Ким Чон Ын] останется в своей стране, продолжит ей руководить. Его страна будет очень богатой, а люди — необычайно трудолюбивы», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США предполагают «ливийскую модель» ядерного разоружения КНДР только в случае провала мирных переговоров.

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