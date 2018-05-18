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В США умер бывший советник Рейгана

Политика

Написал много книг о России

Вашингтон, 18 мая 2018, 00:40 — REGNUM  Бывший советник 40-го президента США Рональда Рейгана, социолог и историк Ричард Пайпс скончался на 96-м году жизни, пишет польская газета Rzeczpospolita.

В Польше профессор Пайпс известен тем, что он родился в этой стране. Свою карьеру он сделал в США, где учился, а затем преподавал и занимался исследованиями.

Одним из направлений его исследований стала тема России, о которой он написал ряд книг.

Пайпс преподавал российскую историю в Гарвардском университете с 1958 по 1966 гг. Кроме того, с 1968 по 1973 гг. был директором Исследовательского Центра по изучению России университете.

С 1973 по 1978 гг. являлся главным научным консультантом Института по исследованию России при Стэнфордском университете (Пало-Альто, штат Калифорния, США).

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