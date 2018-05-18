«Всё как при Буше»: К чему приведёт срыв «ядерной сделки» с Ираном?

Москва, , 00:01 — REGNUM Германия и Франция не пойдут на осложнение отношений с США из-за срыва «ядерной сделки» с Ираном, точно так же, как не было это сделано во время иракского кризиса в период президентского срока Джорджа Буша. Об этом 17 мая заявил доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«То же самое слово в слово раньше говорили про Буша младшего — и как Буш младший показал американское лицо европейцам, и что теперь произошёл раскол трансатлантических отношений, и посмотрите на Ирак, на позицию Шрёдера и Ширака… И чем дело кончилось? Да по большому счёту ничем», — заявил Фененко.

Впрочем, в тот период Германия и Франция всё-таки не поддержали войну в Ираке, однако несмотря на это, никто НАТО всё равно не распустил, напомнил он.

«Сейчас даже на это, на такую самостоятельность посягнуть никто не смеет. Получается, что всё уходит в никуда. Они говорят, что Трамп нам не нравится, и далее, чем не так сфотографироваться с Трампом, дело не пойдёт», — уверен политолог.

После объявления США о выходе из «ядерной сделки» Германия, Франция и Великобритания заявили, что примеру Вашингтона не последуют. Сам президент США Дональд Трамп заявил о том, что заключённое в 2015 году соглашение не соответствует интересам его страны.