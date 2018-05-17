«Рынок превыше всего»: Почему Евросоюз не ответит на срыв «ядерной сделки»

Москва, , 23:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уверен в лояльности Евросоюза, поскольку идти Германии и Франции против воли Вашингтона из-за срыва «ядерной сделки» с Ираном нет никакого экономического мотива. Об этом 17 мая заявил профессор МГИМО Лев Воронков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Европа получила просто пощёчину брутального Трампа, и ей нужно как-то отвечать. Не отвечать, чтобы всё было так же, как раньше — невозможно. С другой стороны, как отвечать? Тут возникают сомнения. Рынок США для европейских компаний превыше всего», — заявил Воронков.

Если взвесить все «за» и «против», то вывод получается однозначен, подчеркнул эксперт.

«У Франции торговый оборот с США — 83 млрд долларов. С нами — 16 млрд долларов. Во Франции за последние три года экспорт Франции в Иран увеличился в три раза — с 0,5 млрд долларов до 1,5 млрд долларов. Это, по большому счёту, ничто для Франции. Достаточно вспомнить, что в 2016 году США оштрафовали (европейский банковский конгломерат) BNP Paribas на 9 млрд, и соотношение этих цифр показывает, что и как», — констатировал Воронков.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, направленного на сворачивание ядерных разработок в исламской республике в обмен на снятие санкций. Германия, Франция и Великобритания заявили, что, несмотря на это, они не будут выходить из соглашения с Ираном.

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