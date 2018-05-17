Путин: Иностранные войска должны будут покинуть Сирию

Краснодар, , 23:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что иностранные войска, который находятся в Сирии, должны будут покинуть Арабскую Республику. Об этом глава государства заявил сегодня, 17 мая, на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в резиденции «Бочаров ручей» в Краснодарском крае.

Напомним, сегодня Асад прилетел на несколько часов в Сочи, чтобы провести переговоров с Путиным в его резиденции «Бочаров ручей».

В ходе встречи Путин констатировал, что стабильность в Сирии увеличивается. Террористы сложили оружие в ключевых точках, и это позволило прекратить их активность около Дамаска.

Подобная ситуация открывает двери политическому решению сирийского кризиса, заявил Путин.

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