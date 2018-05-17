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В Донбассе погибли трое военнослужащих НАТО

Политика

Автомобиль НАТО подорвался на минном поле

Донецк, 17 мая 2018, 23:03 — REGNUM  Автомобиль военнослужащих военного блока НАТО подорвался на минном поле в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Погибли три человека. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает оперативное командование Донецкой Народной Республики.

«Сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки командование ВСУ завело гостей на минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине», — приводит сообщение оперативного командования Донецкое агентство новостей.

Уточняется, что в результате произошедшего погибли трое военнослужащих военного блока НАТО из Канады. Кроме того, пострадали двое американских солдат НАТО и трое украинских военных.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в очередной раз обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.

Интенсивность обсьрелов позиций ЛНР и ДНР со стороны украинских силовиков в последние месяцы возросла. В Донецке и Луганске считают, что Киев готовится к очередной бессмысленной попытке силового решения конфликта в Донбассе.

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Война в Донбассе
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