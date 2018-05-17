Срыв «ядерной сделки» с Ираном: Трамп готовится идти на второй срок?

Москва, , 23:03 — REGNUM Китай и Евросоюз стали действовать не так, как на то рассчитывал Дональд Трамп после объявления о выходе из «ядерной сделки» с Ираном. Об этом 17 мая заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Китай оказался очень непростым орешком. Трамп думал, что он очень быстро переиграет Китай, поставит его на колени, сделает своей вотчиной, и Китай сдастся и будет платить и закрывать все счета США. И в это же время будет та Европа… Трамп начинает понимать, что вроде бы вся картина мира была вырисована: есть Китай, который производством занимается, есть Европа, которая даёт США технологии и имеет с ними огромный товарооборот», — заявил Судаков.

Но тут Европа начинает откусываться, и очень жёстко. У меня есть ощущение, что некоторые страны Европы начинают вести себя не как пудели, а как немецкие овчарки», — заметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что вслед за выходом США из СВПД о разрыве договора с Ираном, китайцы резко начали вкладываться в нефтегазовые компании, поскольку такое решение наверняка приведёт к повышению стоимости нефти.

«Их акционерный капитал увеличился на 20−30% за сутки. То есть основной покупатель был Китай. Китайцы стали скупать это производство, прекрасно понимая, что нефть будет расти, а дорогая нефть в принципе не выгодна никому, кроме нефтепроизводителей», — заявил Судаков.

Среди выгодополучателей окажется и Россия, тем более, что этот рост цен будет коррелировать со стоимостью газа, продаваемого в Евросоюз. Но тем самым «европейцы будут платить за прихоть Америки очень высокую цену», подчеркнул эксперт.

«Можно говорить о том, что Трамп избран меньшинством. Но сейчас он выровнял ситуацию внутри, и он имеет очень хорошие шансы в том числе пройти на второй срок. Мы это прекрасно понимаем — что он всё сейчас делает для того, чтобы пройти на следующий срок», — подчеркнул член-корреспондент Академии военных наук.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана, целью которого было сворачивание ядерных разработок в исламской республике в обмен на снятие с неё санкций.

Германия, Франция и Великобритания заявили, что, несмотря на это, они не будут выходить из соглашения с Ираном. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что хотя соглашение по атому с Ираном не идеально, отменять сделку сейчас неправильно и ситуацию это не облегчит.