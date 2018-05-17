За что Киргизия заплатила $6 млн консультанту по модернизации ТЭЦ Бишкека?

Бишкек, , 22:54 — REGNUM В парламенте Киргизии уже третий день продолжается обсуждение итогов расследования депутатской спецкомиссией причин двух крупных аварий на Бишкекской ТЭЦ и вопроса о рациональности использования китайского кредита, потраченного на ее модернизацию.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что парламентарии неоднократно упоминали плоскогубцы, приобретенные для нужд столичной теплоэлектроцентрали за $640 (около 40 тысяч рублей), но при этом ни разу не обратили внимание на тот факт, что консультанту по модернизации ТЭЦ заплатили $6 млн (373,8 млн рублей).

«Это бюджет парламента Киргизии за 7 месяцев. Какую работу проделал консультант на эту сумму, непонятно. Комиссия не выяснила. Нужно менять законы в части депутатских комиссий, так как нужно внести поправку, чтобы депутатам предоставляли всю необходимую информацию», — сказал он.

Также в парламенте разгорелся спор о том, нужно ли нанимать иностранных аудиторов для проверки документов по модернизации Бишкекской теплоцентрали. Бывший премьер-министр Сапар Исаков высказался в поддержку этой инициативы.

«Конечно, документацию ТЭЦ может проверить и счетная палата, и правоохранительные органы, но независимый вывод может сделать только международный аудит. Я уже несколько раз говорил об этом».

Однако депутат Талант Мамытов высказал иную точку зрения, отметив при этом, что это внутренняя проблема Киргизии, а потому киргизстанские власти «должны решать ее сами, своими силами».

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Киргизии получило в Экспортно-импортном банке Китая кредит в $386 млн (24 млрд рублей) на модернизацию ТЭЦ города Бишкек. С учетом набежавших процентов, через 20 лет республика должна будет вернуть кредитору уже $480 млн (29,9 млрд рублей).

Вопрос об эффективности вложения столь крупной для Киргизии суммы в проект по модернизации Бишкекской ТЭЦ в парламенте подняли после аварий, произошедших на столичной теплоцентрали. Эти поломки привели к тому, что Бишкек несколько дней оставалась без отопления в самый холодный период минувшей зимы. Построенный китайской компанией «ТВЕА» новый блок столичной ТЭЦ не смог обеспечить горожан теплом, поскольку из-за отсутствия химцеха он мог вырабатывать только электричество.

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Отметим также, что за годы независимости правительство Киргизии набрало кредитов на развитие энергетической сферы на сумму в $2 млрд 77 млн (129,4 млрд рублей по текущему курсу) или 21% от общей суммы ранее полученных республикой кредитов.