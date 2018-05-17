Выход США из «ядерной сделки» с Ираном: Чем ответит Евросоюз?

Москва, , 22:46 — REGNUM Выход США из ядерной сделки с Ираном поможет американскому президенту Дональду Трампу заключить соглашение на более выгодных для себя условиях. Об этом 17 мая заявил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Трамп поступил так, как поступают настоящие игроки, которые выигрывают, — парень сказал, и парень сделал», — заявил Романович.

«Он сделал то, что хотел сделать. Он вышел из той сделки, чтобы заключить новую сделку под нажимом санкциями на Иран, заставить их подписать другой документ, в котором будет не только ядерное оружие и ракетная программа, но и вся «шиитская дуга», и будет прописана страна за страной — что можно будет делать, что нельзя будет делать, кому помогать, кому не помогать. И вот это до 2025−2030 годов будет всё прописано», — подчеркнул он.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон в этих обстоятельствах фактически сдал назад, заявив о желании поучаствовать в разработке нового соглашения.

«Да, полетел в Иран на переговоры о переводе сделок на евро… Но пока только разговоры разговорами ведут, надо продемонстрировать что-то. Они теперь соберутся в Софии, будут обсуждать, как там быть — и что? Да ничего. Трамп дальше будет продолжать — как он решил, так и будет, и у него 180 дней есть, чтобы определить направление (санкций)», — подчеркнул политик.

В течение этих 180 дней американский президент может принять любые санкции, невзирая на то, какие позиции будут защищать Макрон или Меркель, уверен он.

«Что-нибудь серьёзное с их стороны было? Не было. И я думаю, что серьёзного ничего не будет — будут договариваться с Трампом в том алгоритме, какой он установил. А Евросоюз в конечном итоге просто будет в это время лавировать», — заключил Романович.

Напомним, после объявления США о выходе из «ядерной сделки» Германия, Франция и Великобритания сделали заявление, что, несмотря на это, они не будут выходить из соглашения с Ираном. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что соглашение по атому с Ираном не идеально, но отменять сделку сейчас неправильно, и ситуация по атому проще не станет.