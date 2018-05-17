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Асад: Дамаск хочет именно политического урегулирования в Сирии

Политика

Многие страны этого не хотят

Асад: Дамаск хочет именно политического урегулирования в Сирии
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
Сирия

Сочи, Краснодарский край, 17 мая 2018, 22:35 — REGNUM  Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заверил президента Российской Федерации Владимира Путина, что Дамаск полностью поддерживает процесс политического урегулирования в Сирии. Такое заявление Асад сделал сегодня, 17 мая, на переговорах с президентом Путиным в его резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

«Стабильность улучшается, и всё это открывает двери перед политическим процессом, который мы начали некоторое время назад. Я всегда говорил и сейчас повторю ещё раз, что мы всегда с воодушевлением поддерживаем политический процесс, который должен идти параллельно с борьбой с терроризмом», — сказал Асад.

Но Асад отметил, что сделать это будет чрезвычайно нелегко, так как есть ряд стран, и они всем известны, которые совершенно не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность.

«Однако мы вместе с вами и другими партнёрами и друзьями будем и дальше твёрдо двигаться вперёд в деле мирного процесса на благо достижения мира», — подчеркнул Асад.

Напомним, сегодня президент Сирии прилетел в Сочи на несколько часов, чтобы провести личную встречу с российским лидером.

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Война в Сирии
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