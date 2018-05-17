Пакистанские военные уничтожили главаря «Лакшар-э-Джангви» * в Белуджистане

Исламабад, , 22:37 — REGNUM Военные Пакистана уничтожили главаря группировки «Лакшар-э-Джангви» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Белуджистан Салмана Бадени, 17 мая передает агентство Reuters.

Согласно опубликованному заявлению военных, Бадени был уничтожен в среду, 16 мая, во время рейда на окраине Кветты. Во время рейда также были убиты двое рядовых боевиков группировки и позднее — пятеро террористов-смертников, пытавшихся «отомстить» за убитого главаря.

Группировка, считающаяся отделением «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), является второй по силе в Пакистане. Самой мощной исламистской группировкой в стране является пакистанский «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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