Пентагон прокомментировал усиление охраны посольств США в ряде стран

Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Министерство обороны США прокомментировало информацию о существенном усилении охраны американских посольств в ряде стран. Соответствующее заявление сделала сегодня, 17 мая, официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Она подтвердила, что американские власти действительно увеличили охрану своих дипломатических миссий в ряде стран, но при этом не использовались дополнительные силы.

«Мы увеличили количество морпехов, охраняющих посольства… Это не дополнительные силы, это те морпехи, кто уже там находится… Я не видела новых запросов (на предоставление дополнительной охраны — ИА REGNUM ). Это не связано с сектором Газа, это связано с повышенными требованиями к безопасности», — рассказал Уайт.

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти США усилили охрану своих посольств в Иордании, Турции и Израиле.