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Пентагон прокомментировал усиление охраны посольств США в ряде стран

Политика

Американские посольства всегда хорошо охраняются

Пентагон прокомментировал усиление охраны посольств США в ряде стран
Рембрандт. Ночной дозор. 1642

Вашингтон, 17 мая 2018, 22:10 — REGNUM  Министерство обороны США прокомментировало информацию о существенном усилении охраны американских посольств в ряде стран. Соответствующее заявление сделала сегодня, 17 мая, официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Она подтвердила, что американские власти действительно увеличили охрану своих дипломатических миссий в ряде стран, но при этом не использовались дополнительные силы.

«Мы увеличили количество морпехов, охраняющих посольства… Это не дополнительные силы, это те морпехи, кто уже там находится… Я не видела новых запросов (на предоставление дополнительной охраны — ИА REGNUM ). Это не связано с сектором Газа, это связано с повышенными требованиями к безопасности», — рассказал Уайт.

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти США усилили охрану своих посольств в Иордании, Турции и Израиле.

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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