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Повстанцы атаковали миротворцев ООН в ЦАР

Политика

Один миротворец погиб, восемь бойцов получили ранения

Повстанцы атаковали миротворцев ООН в ЦАР
European Commission DG ECHO
ЦАР

Банги, 17 мая 2018, 22:11 — REGNUM  Миротворческая миссия ООН в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА) подверглась нападению повстанцев из группировки «Антибалака», 17 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению МИНУСКА, в результате нападения к югу от города Алиндао был убит миротворец из Мавритании, восемь его сослуживцев получили ранения. Пятеро раненых сотрудников миссии ООН находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, Центрально-Африканская Республика охвачена войной между христианской группировкой «Антибалака» и мусульманской группировкой «Селека» с 2013 года. Миссия ООН в ЦАР за четыре года потеряла в африканской стране убитыми 63 бойца.

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Миротворческие миссии
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