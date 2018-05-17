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«Будь что будет» — Трамп прокомментировал срыв переговоров с Кимом

Политика

«Если встреча произойдет, то она произойдет, а если нет — Соединенные Штаты перейдут к другим делам»

«Будь что будет» — Трамп прокомментировал срыв переговоров с Кимом
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп и КНДР

Вашингтон, 17 мая 2018, 21:58 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможный отказ лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от переговоров на высшем уровне с Соединенными Штатами, 17 мая передает агентство Reuters.

Согласно сообщению агентства, американский президент заявил, что США «ничего не сообщалось» об отказе лидера КНДР от переговоров, но «если встреча произойдет, то она произойдет, а если нет — Соединенные Штаты перейдут к другим делам».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая МИД Северной Кореи заявил, что требования США по односторонней денуклеаризации делают переговоры невозможными. КНДР также заморозила переговоры с Южной Кореей.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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