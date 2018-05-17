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Асад прилетел к Путину в «Бочаров ручей» для переговоров

Политика

Президент Сирии прилетел в Россию всего на несколько часов

Асад прилетел к Путину в «Бочаров ручей» для переговоров
Иллюстрация: Kremlin.ru
Башар Асад

Сочи, Краснодарский край, 17 мая 2018, 21:42 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи встречу с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом сегодня, 17 мая. сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Сообщается, что Асад прилетел в Сочи всего на пару часов только для того, чтобы провести встречу с Путиным.

Лидеры двух стран отметили важность создания условий для политического процесса урегулирования в Сирии, а также обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

Напомним, Асад был в Сочи с официальным визитом 20 ноября 2017 года.

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Война в Сирии
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