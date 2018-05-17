Баласанян против Баласаняна, или Как мэр Гюмри превратился в посмешище

Гюмри, Армения, , 21:39 — REGNUM На сегодняшнем заседании Совета старейшин второго по величине города Армении Гюмри 13 членов фракции «Баласанян» представили проект о выражении недоверия мэру Гюмри Самвелу Баласаняну. По итогам тайного голосования фракция «Баласанян» проголосовала против своей же инициативы, таким образом выразив доверие Самвелу Баласаняну.

Оппозиционная фракция «ГАЛА» потребовала снять с повестки заседания вопрос о недоверии Самвелу Баласаняну, внесенный самим Баласаняном, и «прекратить цирк».

В оппозиционной фракции заявили, что по закону, если вопрос о недоверии мэру будет поставлен на голосование один раз, то в течение года будет невозможно второй раз поставить вопрос на обсуждение.

Таким образом, на фоне смены власти в Армении Самвел Баласанян — член Республиканской партии Армении, лидер которой Серж Саргсян ушел в отставку в результате массовых акций протеста, решил подстраховаться, а то того гляди «бархатная революция» может дойти и до него.