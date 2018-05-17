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США ввели новые санкции против «Хезболлы»

Политика

Санкции введены против пяти организаций и двоих человек

Вашингтон, 17 мая 2018, 21:33 — REGNUM  Соединенные Штаты ввели новые санкции против лиц и компаний, обвиняемых в поддержке шиитского движения «Хезболла», 17 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Министерства финансов США, санкции введены против пяти организаций и двоих человек — Мохаммада Бацци и Абдаллаха Сафи-ад-Дина.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Минфин США ввел персональные санкции против высшего руководства «Хезболлы» — лидера движения Хасана Насраллы и его заместителя Наима Кассема. Ливанская «Хезболла» считается террористической организацией в Израиле и США.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудиты внесли лидеров «Хезболлы» в список террористов

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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