Минобороны РФ: Отчет ОЗХО по «химатаке» в Идлибе — очередная липа

Москва, , 21:21 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации заявило, что отчет Организации по запрещению химического оружия о возможной химической атаке в сирийском Серакибе вызывает крайнее недоумение, так как эксперты организации никогда не посещали этот сирийский город. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что в отчете ОЗХО изобилуют слова «вероятно» («likely»), которые очень хорошо знакомы по сфальсифицированному делу Скрипалей.

«В тексте же самого отчета выясняется, что эксперты не могли и не были на предполагаемом месте возможной химатаки, так как Идлиб находится под полным контролем террористических группировок. Все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера WhatsApp и переданные анонимными «активистами» «пробы» грунта с места «химатаки». — пишет Минобороны РФ.

Более того, в отчете ОЗХО прямо прописано, что всю информацию эксперты получили исключительно дистанционно от «неправительственных организаций», и прежде всего от печально известных «Белых касок» (White Helmets)».

Напомним, речь идёт о якобы «химической атаке» от 4 февраля 2018 года по сирийскому городу Серакиб на территории Идлиба.